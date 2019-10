'Festival Luoghi Immaginari': Sophia Vaillant alla Sala Santa Maria

ACQUI TERME - Domenica 13 alle 17 l’auditorium della Sala Santa Maria, ospiterà il terzo appuntamento del “Festival Luoghi Immaginari”, un raro e raffinato recital della pianista francese Sophia Vaillant. «L’artista è specializzata nel repertorio di compositori francesi, Presidente dell' Associazione Femmes et Musique di Parigi, esegue e divulga in tutto il mondo opere di compositrici come Clara Schumann, Alma Mahler, Marguerite Canal e numerose altre» hanno spiegato dall’associazione Antithesys.

L’attività di ricerca e divulgazione ha portato Vaillant ad esibirsi in tutto il mondo, al Concertgebouw di Amsterdam, al Festival Atempo in Venezuela, Printemps de Bourges, Quartz, Opera-Comique e New-Morning a Parigi, solo per citarne alcuni. E’ inoltre docente al Conservatorio Frédéric Chopin di Parigi e vanta una produzione discografica di successo per l’etichetta Marcal-Classics.

Per il pubblico acquese eseguirà un programma d’eccezione: Clara Schumann, Frédéric Chopin, Marguerite Canal, Gabriel Fauré, Francis Poulenc e Maurice Ravel. Ingresso libero. Info: 0144.770272