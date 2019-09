Consiglio straordinario a Palazzo Levi: tanti gli argomenti all'ordine del giorno

ACQUI TERME - Tutto pronto per il Consiglio comunale acquese, convocato in seduta straordinaria stasera, alle ore 21. Tanti gli argomenti all’ordine del giorno di Palazzo Levi. Oltre le deliberazioni di rito, gli eletti stazielli dovranno aggiornare gli strumenti urbanistici come richiesto per legge, approvare le variazioni e il bilancio preventivo 2019/2021, esaminare quello consolidato per l’esercizio 2018 e approvare la convenzione relativa al servizio di tesoreria comunale per il periodo 2020-2025.

Oltre alle discussioni economico-finanziarie si parlerà anche del nuovo regolamento dell’asilo nido comunale, di quello relativo alla Polizia Rurale e della costituzione di una associazione temporanea di scopo per realizzare il progetto ‘Terre della via Francigena’, l’iniziativa di slow tourism che dovrebbe collegare la città bollente alla famosa via dei pellegrini. Infine verrà illustrato il progetto ‘Acqui libera dalla plastica’ e si delibererà il conferimento della cittadinanza onoraria al dottor Gianfranco Morino.