Strevi: appuntamento per l'ultimo Consiglio prima delle ferie

STREVI - E’ convocato per stasera l’ultimo Consiglio comunale strevese prima delle ferie estive. Tante le questioni all’ordine del giorno. Oltre le deliberazioni di rito, ci saranno interessanti discussioni di natura amministrativo-economica. A partire dall’approvazione delle linee programmatiche che ispirereanno il futuro governo della rieletta amministrazione del sindaco Alessio Monti. Su questa linea verranno resi noti i criteri da seguire per la designazione degli ‘agenti all’Avana’ in rappresentanza del comune strevese presso enti, aziende ed istituzioni.

Preso atto dei gruppi consiliari, si procederà alla designazione dei rappresentanti comunali all’interno delle Commissioni Agricoltura e foreste e per la formazione dei giudici popolari. Verrà inoltre deliberata l’immutato quantum del gettone presenza riservato ai consiglieri comunali e poi si passerà all’analisi delle poste economiche. La concione dovrà infatti pronunciarsi sugli equilibri di bilancio, sulle voci del Consolidato e approvare le variazioni apportate a quello di previsione 2019/2021.

Si parlerà anche di urbanistica e edilizia. Ci sarà la deliberazione del regolamento sui contributi comunali per il recupero delle facciate degli edifici del centro storico e l’approvazione del nuovo piano regolatore comunale.

Aggiunti ad limen, altri due punti: l’esame della convenzione con una società sportiva di rugby per l’utilizzo del campetto pubblico e una comunicazione afferente l’adeguazione delle previsioni di bilancio. Insomma, tanti gli argomenti, interessanti e variegati, nella speranza che il tempo sia bastevole a garantire un positivo e propositivo confronto con le minoranze, firmatarie (Claudia Giovani e Elisa Oddone), tra l’altro, di una interpellanza.