Eventi futuri acquesi

ACQUI TERME - Palazzo Levi fa il punto dei prossimi appuntamenti estivi. Si parte dalla mostra, aperta presso Palazzo Robellini fino al primo settembre, ‘Maestri contemporanei – Grafica a confronto’, un’esposizione curata da Adriano e Rosalba Benzi fatta di circa cento opere su carta di grandi maestri del '900. L’allestimento disegna un percorso lungo le tappe dell'innovazione artistica nella grafica e nella tecnica incisoria nella seconda metà del secolo scorso (ingresso libero dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19. Chiuso il lunedì). Fino al 21 luglio, invece, presso Palazzo Chiabrera, si potrà visitare la mostra collettiva ‘Stili a Confronto’, un’esposizione fatta con i contributi di artisti dalle diverse tecniche pittoriche ed anche di diversa estrazione artistica che affiancheranno le proprie ispirazioni facendo dialogare la creatività (martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 17 alle 20, venerdì e sabato dalle ore 17 alle 20 e dalle ore 21 a mezzanotte. Lunedì chiuso).

Fino al 21 luglio, presso il Palazzo Vescovile, sarà possibile visitare la mostra Gloriae Corona: circa quaranta mitre vescovili e prelatizie facenti parti della Collezione Parodi Domenichi di Parodi. (sabato e domenica dalle ore 15 alle 19 oppure su appuntamento telefonico al 368.3222723).

Dal 27 luglio fino all’11 agosto, presso Palazzo Chiabrera, sarà possibile ammirare la mostra personale di Carmen Stan. Ingresso libero dal martedì al sabato, dalle ore 17 alle 20 e domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 20.

E poi tanti spettacoli. Giovedì 18 luglio alle ore 21, il Teatro Verdi ospiterà Arturo Brachetti con il suo Arturo presenta Brachetti. L’uomo dai mille volti, che in un battito di ciglia è capace di trasformarsi in mille personaggi, si racconta in un serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Sabato 27 luglio e domenica 28 luglio ritornerà La canzone è la mia ora d’aria presso le ex Carceri del Castello dei Paleologi: venti artisti si sfideranno proponendo ciascuno una canzone. Il primo classificato avrà in premio la produzione di un videoclip dell’opera vincitrice.

Ci saranno anche gli appuntamenti dell’Acqui in Palcoscenico. Sabato 20 luglio ‘La leggenda del pianista sull’oceano’ presso il Teatro Verdi, alle ore 21.30; giovedì 25 luglio stesso posto, stessa ora ‘Pinocchio’ curata dalla compagnia Giardino Chiuso e la compagnia Opus Ballet.

Continua la rassegna cinematografica Cinemando sotto le stelle, mercoledì 17 luglio con la proiezione di Mangia prega ama nello spettacolare scenario di piazza della Bollente e mercoledì 24 luglio presso piazza duomo, con un classico del cinema, Grease. Per gli acquesi anche musica di livell: l’InterHarmony International Music Festival il 24 luglio proporrà il concerto di Alfred Brendel, uno dei più grandi musicisti della scena classica mondiale.

Infine, non bastasse, l’estate acquese peopone Castelli aperti; ogni domenica il Museo Civico Archeologico sarà aperto con visite guidate alle ore 16.30, 17.30 e 18.30, e sabato 20 e domenica 21 luglio tanta musica, animazione e divertimento con Corso Bagni in Festa, un evento organizzato dai commercianti della via dello shopping bollente.