Il comitato di accoglienza per Cristiano Scazzola è guidato da Aureliano Camurati, che non si perde una sola presentazione, lunedì scorso Artico, adesso il nuovo allenatore. Con lui il professor Baucia, che non ha dubbi, "Con Artico e Scazzola siamo partiti con il piede giusto. Adesso vediamo come costruiranno la squadra, ma io sono molto fiducioso". Ci sono altri tifosi, "Bentornsto Cristiano, il Moccagatta è casa tua" e qualcuno gli ricorda quel gol nello spareggio con il Prato per salire

in C1. "La mia prima stagione è stata straordinaria, con una nuova società che credeva nell'obiettivo e ha caricato tutto il gruppo. L'anno dopo, invece, un atteggiamento diverso e di questo anche la squadra e lo staff ne risentono. Devo dire che il presidente Luca Di Masi è un entusiasta: me ne sono reso conto dal primo colloquio. Questa è una piazza che dà tantissimo: ringrazio i tifosi per l'affetto, in questo stadio e all'Alessandria io mi sento a casa".