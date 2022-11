Cinghiali: "Abbattimenti effettuati finora non ancora sufficienti"

BISTAGNO - Negli ultimi mesi Roberto Vallegra e Fabrizio Ivaldi, sindaci di Bistagno e Ponzone, hanno più volte fatto appello a Regione e Provincia per una più efficace attività di contenimento dei cinghiali. Appelli recepiti dai destinatari ma per i quali, a detta degli stessi primi cittadini, al momento non sarebbero state ancora adottate sufficienti contromisure.

In quanto presidente dell'Unione Montana Alto Monferrato Aleramico il sindaco Vallegra si è fatto portavoce delle istanze dei colleghi di Castelletto d'Erro, Ponzone e Terzo. «Nelle ultime settimane qualche piccolo miglioramento c'è stato – spiega – e di questo ringraziamo sia la Provincia che la Regione, ma gli abbattimenti effettuati finora non sono sufficienti. In particolare per la sicurezza stradale il problema resta urgente. Pochi giorni fa qui a Bistagno si è verificato un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, proprio a causa di un branco di cinghiali. Le segnalazioni da parte dei cittadini sono sempre tante».

A Vallegra fa eco il sindaco Ivaldi: «Occorre incrementare gli abbattimenti. Perché no, magari garantendo anche una sorta di rimborso ai cacciatori che, d’altronde, impiegano tempo e denaro per le battute con i cani».