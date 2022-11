Camera, Fornaro è il nuovo presidente della Giunta delle elezioni

Federico Fornaro, deputato di Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista, è il nuovo presidente - eletto all'unanimità - della Giunta delle elezioni della Camera: questa mattina il voto che ha sancito ufficialmente la nomina.

L'organismo valuta i titoli di ammissione di ciascun deputato: ha cioè il compito di verificare la regolarità della elezione di ciascun deputato e proporre all'Assemblea la convalida oppure l'annullamento dell'elezione (art. 17 e 17-bis reg.). In base alla Costituzione, tale potere spetta esclusivamente alla Camera e ad essa compete giudicare anche su eventuali ricorsi da parte di candidati non eletti. A questo fine la Giunta esamina i verbali di tutti i seggi elettorali e, se necessario, anche le singole schede votate dai cittadini. La Giunta valuta inoltre se vi siano motivi di ineleggibilità o incompatibilità con il mandato parlamentare, e riferisce in proposito all'Assemblea, che decide.