L'Acqui a casa della matricola Pro Villafranca

ACQUI TERME - Domani l'Acqui di mister Merlo sarà di scena a Villafranca d'Asti. Qualche cerotto di troppo per i termali: da valutare le condizioni di Baldizzone, fuori con Alba, per un problema muscolare, «decideremo solo all’ultimo - spiega Merlo - vogliamo scongiurare il rischio di un lungo stop». Moussa Byaie ha avuto problemi a una spalla, ma è recuperabile, Morabito è out per squalifica, ma rientra Emiliano e anche Sciacca è pronto. «Il Pro Villafranca è reduce da quattro vittorie: campo ostico, avversario difficilissimo».