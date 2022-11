Giornata Mondiale dell'Enoturismo: all'Enoteca si degusta Brachetto

ACQUI TERME - In occasione della Giornata Mondiale dell'Enoturismo domenica 13 all'Enoteca Regionale 'Terme & Vino' in piazza Levi è in programma l'evento 'Brachetto, amore aromatico'.

A partire dalle 11 è aperta al pubblico - con partecipazione gratuita previa prenotazione al numero 0144 770273 oppure via email enoteca@termeevino.it - una degustazione guidata in collaborazione con l'Ais - Associazione Italiana Sommelier dei vini prodotti con le uve Brachetto. In particolare, saranno fatti degustare ai presenti l'Acqui Rosso Docg, l'Acqui Rosé Brut Docg, il Brachetto d'Acqui Docg e il Brachetto Passito Docg.

«Come Comune - sottolinea l'assessore alla Cultura e al Turismo Michele Gallizzi - abbiamo deciso di celebrare la Giornata Mondiale dell'Enoturismo e aderire a questa iniziativa in particolare non soltanto perché Acqui fa parte del circuito promozionale 'Città del vino', ma anche perché questa è un'importante occasione per divulgare la cultura del vino e far conoscere le piccole e grandi aziende che operano sul nostro territorio. Nel Monferrato viticoltura, gastronomia e paesaggi ricchi di bellezze sono sinonimo di attrazione turistica in grado di favorire importanti ricadute economiche. Oggi l'enoturismo è in forte sviluppo - continua Gallizzi - e questo comporta una formazione adeguata delle maestranze e degli addetti ai lavori, perché la professionalità è un elemento da cui non si può prescindere. Solo così è possibile suscitare vero interesse e forti emozioni nei turisti che ogni anno visitano e scoprono le nostre spettacolari colline»