Domenica in Duomo la 'Giornata del Ringraziamento' di Coldiretti

ACQUI TERME - Domenica 13 anche ad Acqui Terme si celebra la 72^ Giornata Provinciale del Ringraziamento, la tradizionale ricorrenza che dal 1951 viene festeggiata dalla Coldiretti in tutta Italia con una manifestazione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) per rendere grazie per il raccolto dei campi e chiedere la benedizione sui nuovi lavori.

Il via alla manifestazione alle 10.30 in piazza Duomo, con il raduno dei trattori nella piazza antistante la Cattedrale, a cui seguirà alle 10.45 il saluto delle autorità. Alla 11 si terrà la Santa Messa concelebrata da don Giorgio Santi e da monsignor Ivo Piccinini, consigliere ecclesiastico provinciale Coldiretti. Al termine, alle 12, la benedizione dei mezzi agricoli e alle 13 il pranzo con tutti i partecipanti al ristorante 'La Meridiana'. Per l'occasione sarà anche allestito il mercato degli agricoltori di 'Campagna Amica'. Per informazioni e prenotazioni occorre rivolgersi all'ufficio zona di Coldiretti.