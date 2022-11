Rotary Club Acqui: eletti i presidenti per i prossimi due bienni

ACQUI TERME - Martedì 8 si è riunita alla cantina Cuvage l’assemblea del Rotary Club Acqui Terme per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo per i bienni 2023-2024 e 2024-2025.

L’assemblea dei soci ha eletto in qualità di presidenti il dottor Piero Iacovoni per il primo biennio e Gualberto Ranieri per il secondo.

Piero Iacovoni, che succede a Stefano Ricagno, dal 1999 al 2007 è stato dirigente medico direttore di struttura complessa di chirurgia generale presso l’ASL 22 con sede ad Acqui Terme. Dal 2008 ad oggi è dirigente medico direttore di struttura complessa di chirurgia generale presso l’ASL di Alessandria. Dal 2017 è consulente di Villa Igea.

Gualberto Ranieri, giornalista, è stato corrispondente della Rai, caporeddatore de 'Il Mattino' e responsabile della comunicazione del Gruppo Fiat/FCA. Presidente dell’Associazione 'Rilanciamo Acqui' e vicepresidente dell’Università delle Tre Età (Unitre) e della Fondazione Casa di riposo “Jona Ottolenghi” di Acqui Terme, è membro di giuria del “Premio Acqui Storia” e responsabile dell’ufficio stampa del Distretto 2032 del Rotary.

I componenti del Consiglio sono: Filippo Piana vicepresidente, Danilo Branda segretario, Luca Lamanna tesoriere, Riccardo Testa prefetto. Eletti consiglieri: Silvia Miraglia, Bruno Lulani, Francesco Piana e Mauro Ricci.