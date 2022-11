'Tra due mari', a Palazzo Robellini il libro di Maurizio Molan

ACQUI TERME - Venerdì 11 un viaggio letterario ad Acqui Terme: a partire dalle 18 a Palazzo Robellini si terrà la presentazione del libro “Tra due mari – Storie di uomini, stretti e canali” (Libreria Geografica Ed.), frutto dell'inesausta ricerca e passione per le terre emerse, e tutte le caratteristiche fisicostrutturali che l'uomo ha dato allo spazio, di Maurizio Molan. A moderare l’incontro Matteo Ravera, con l'intervento di Francesco Surdich, già docente di Storia delle esplorazioni e scoperte geografiche all'Università di Genova.

Il tema del libro è la geografia del mondo e il modo in cui l’uomo ha creato collegamenti fra terra e mare; è l’analisi geopolitica ed economica degli stretti più celebri, in particolare, ad animare gli studi di Molan. «Spaziando dal Mediterraneo agli stretti di Bering e di Magellano, al canale della Manica e ai canali artificiali di Panama, Suez e Corinto, l’autore propone una visione caleidoscopica che alterna il rigore geografico alla leggerezza di aneddoti curiosi su famosi navigatori ed esploratori» fa sapere l’organizzazione. Uno studio che apre a prospettive inedite sugli assetti strategici e culturali che caratterizzano la storia di spazi in continuo mutamento.