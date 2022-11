Tentativi di truffa a Ponti? Il sindaco: "Chiamate i Carabinieri"

PONTI - Nei piccoli comuni sono soprattutto gli anziani i soggetti più a rischio per quanto riguarda i tentativi di truffa perpetrati da sedicenti “addetti al controllo delle bollette del gas” o da non meglio identificati messi comunali che millantano emergenze di varia natura. Più un paese è isolato, più aumenta la possibilità che nonni e genitori di una certa età cadano preda dei “malintenzionati del citofono”.

Negli ultimi giorni, episodi di questo genere sembrano essersi verificati nel comune di Ponti. «Mi è stato segnalato - ha dichiarato il sindaco Antonella Poggio rivolgendosi direttamente ai propri compaesani in un videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune - che in questi giorni ci sono persone che suonano ai vostri campanelli in qualità di lettori di vari contatori. Faccio presente che nessuno è autorizzato per simili letture. Quando i vari gestori hanno effettivamente bisogno di fare delle letture o richiedere informazioni telefonano prima alle famiglie oppure chiedono al Comune di apporre un avviso per tale intervento. Se gli episodi si dovessero ancora ripetere vi chiedo di non aprire mai a nessuno e di chiamare i Carabinieri al 112 oppure alla Stazione di Bistagno al numero 0144 79107 e poi avvertire il Comune. Se vedete macchine sospette prendete il numero di targa. Anche a proposito del Censimento, di cui molto si parla in televisione, sottolineo che il Comune non ha incaricato nessuno a farvi visita nelle vostre case. Verrete contattati tutti dai nostri uffici per prendere un appuntamento in Comune per la compilazione delle varie schede. Chi è capace può farlo in autonomia con il proprio computer».