Dal Comune 150mila euro per la riqualificazione del centro sportivo

RIVALTA BORMIDA - «Da tempo il nostro centro sportivo necessitava di un progetto di questo tipo: insieme alla Polisportiva Airone abbiamo deciso che era giunta l’ora di portarlo a compimento»: così Claudio Pronzato, sindaco di Rivalta Bormida, annuncia la progettazione definitiva dei lavori di «riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi di via Oberdan». L’importo complessivo dei lavori è di 150mila euro (a carico del Comune). «I campi da tennis verranno coperti con una tensostruttura e andremo anche a rifare i fondi dei campi. Il nuovo spazio sarà utilizzabile anche dagli alunni della scuola di Rivalta».

Il centro sportivo comprende anche due campi da calcio. «Dopo parecchio tempo abbiamo riavviato la scuola calcio – spiega Pronzato – e nel giro di poco tempo siamo passati da circa 30 bambini iscritti a oltre un centinaio. In collaborazione con la Polisportiva è nostra intenzione incentivare la pratica di nuove attività all’interno della struttura, che presto sarà riqualificata e ammodernata, con un occhio di riguardo anche per la sostenibilità energetica». I lavori dovrebbero concludersi entro l’estate 2023.