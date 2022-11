All'ex Kaimano il convegno sulle mafie dalle stragi del '92 a oggi

ACQUI TERME - Giovedì 10 alle 17 nella sala dell’ex Kaimano si terrà il convegno dal titolo ‘L’evoluzione delle mafie 30 anni dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio’, organizzato dal Lions Club Acqui Terme Host. "Con illustri relatori - fanno sapere gli organizzatori - sarà per tutti l’occasione di ascoltare l’evoluzione delle mafie e di conoscere gli attuali strumenti di contrasto messi in atto dallo Stato, nonché comprendere l’evoluzione normativa dal regime speciale del 41 bis/II ai circuiti di gestione ordinaria".

Modera l'incontro l'avvocato Paolo Ponzio, presidente Ordine degli Avvocati di Alessandria. Parteciperanno il professor Giuseppe Carbone, presidente Coordinatore del Movimento 'Agende Rosse', e l'Ispettore di Polizia Angelo Corbo, unico sopravvissuto alla strage di Capaci