I volontari Aib tra Spigno e Serole per le esercitazioni sul campo

BISTAGNO - Per commemorare il 28esimo anniversario dalla tragica alluvione del novembre 1994, sabato 5 i volontari dei corpi operativi Aib – Anti Incendi Boschivi delle province di Alessandria e Asti si sono radunati a Bistagno per un'esercitazione inteprovinciale che aveva come obiettivo la verifica sul campo «di alcune tecniche di spegnimento e/o bonifica nella realizzazione di una “linea ad alta pressione” detta anche “linea canadese”.

Dopo i saluti istituzionali nella mattinata di sabato in quel di Bistagno, due colonne di volontari si sono dirette nei comuni di Spigno Monferrato e Serole per la simulazione di interventi di prevenzione del territorio.

La colonna di Asti si è diretta quindi a Serole, dove dopo una pulizia della strada sterrata che porta in cima al Bric Puschera, ha iniziato la pulitura dell’area cintata intorno alla vasca in cemento che ha una capacità di 50mila litri di acqua, permette in caso di incendio boschivo il pescaggio dei velivoli ad ala rotante, oltre ai mezzi terrestri di trasporto e spegnimento.

A Spigno, invece, la colonna di Alessandria ha svolto un’esercitazione di spegnimento roghi nell’area boschiva colpita la scorsa estate da un vasto incendio. Qui in circa 3 ore è stata realizzata una strada nel bosco, con una linea d’acqua di circa 1200 metri lineari con un portata d'acqua di circa 2 litri al secondo. Gli equipaggi della Croce Rossa, inoltre, hanno simulato il recupero di due feriti.

Infine per ciò che riguarda le comunicazione radio è stato portato al seguito della colonna il Centro Operativo Mobile, posizionato su di uno spiazzo nella parte più alta dello scenario incendio per consentire le comunicazioni tra le componenti del sistema Aib sul campo. Ciò è avvenuto anche con l’ausilio di un “ponte radio mobile” che ha permesso inoltre essendo in tecnica digitale, la radiolocalizzazione delle figure principali operanti su entrambi gli scenari.

la giornata si è poi conclusa con il meritato ristoro nell'area feste del comune di Serole.