'Il tempo della gentilezza': dalla Cri di Cassine le medaglie al merito

CASSINE - Venerdì 4 in occasione della ricorrenza della festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale nella sede della Croce Rossa di Cassine si è svolta la cerimonia di conferimento delle benemerenze “Il tempo della Gentilezza” a enti locali, imprese, operatori sanitari e privati che si sono contraddistinti per aver supportato l'opera di assistenza e soccorso della Croce Rossa di Cassìne nelle delicate fasi dell’emergenza pandemica.

Matteo Cannonero, presidente del comitato cassinese, ha consegnato il riconoscimento ufficiale - istituito dalla Croce Rossa nazionale - che ha visto premiare i meriti e l'impegno di varie enti locali, associazioni, aziende, medici e gruppi sportivi del territorio acquese.

Le medaglie di benemerenza

Per i quanto riguarda le amministrazione comunali, la medaglia di benemerenza è stata consegnata ai sindaci dei comuni di: Alice Bel Colle, Bistagno, Cartosio, Cassine, Castelnuovo Bormida, Grognardo, Prasco e Ricaldone.

Riconoscimenti anche alle Pro Loco di Cassine e Ricaldone, al Circolo Tennis Cassine, al Gruppo Alpini di Cassine, all'ex presidente della Provincia Gianfranco Baldi, alle dottoresse Ilaria Cecchini e Maria Grazia Pasquola e all’Unisalus, Centro Medico Specialistico di Milano.

Per quanto riguarda aziende e imprese benemerenze ad Azienda Agricola B8, Autocarrozzeria New Car 94, Ambimotor Ovada, Bulgari Gioielli Spa, Industrial Mec - Abbriata Vittorio.

Medaglia anche alla Compagnia Carabinieri di Acqui Terme, nella persona del Comandante Maggiore Fabian.

"L’emergenza non è ancora terminata - dichiara Matteo Cannonero, presidente della Croce Rossa di Cassine - e non si dovrà perdere questa sinergia acquisita ma mantenerla nel futuro come antidoto ad ogni faticosa prova a cui saremo chiamati. Il fine ultimo è sempre lo stesso: fare di tutto per portare un servizio di alto valore e di alto profilo alla cittadinanza, come la C.R.I. di Cassine svolge da circa centotrentacinque anni".