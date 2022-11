I misteri di monsignor Bertolotti, prete di campagna amico dei potenti

ACQUI TERME - Quella di Monsignor Bertolotti è una figura a dir poco enigmatica, attorno alla quale ruotano non pochi misteri; tanto è vero che il giornalista Roberto Giacobbo - da anni conduttore della serata conclusiva del Premio Acqui Storia - ha deciso di dedicare a don Giuseppe Bertolotti un servizio all’interno del programma ‘Freedom - Oltre il confine’(la puntata dovrebbe andare in onda su Italia Uno entro fine anno, ndr).

Giorgio Baietti, professore al Liceo Artistico di Casale nonché collaboratore di Giacobbo, da anni è impegnato in studi e ricerche per fare luce sui tanti lati oscuri che riguardano la vita del Monsignore.

L'impero immobiliare del 'don' nato povero

Nato a Cairo Montenotte nel 1842, Giuseppe Bertolotti ha studiato da seminarista ad Acqui Terme. «Nel 1869 per la Diocesi acquese è diventato parroco di Altare – spiega Baietti –ed è in quegli anni che le sue fortune hanno iniziato a crescere a dismisura». Nessuno, finora, ha mai capito da quale “fonte” attingesse il parroco di campagna. Diverse le ipotesi formulate: usura? Massoneria? Forse amicizie altolocate legate alla duchessa di Galliera Maria Brignole Sale De Ferrari, moglie del Marchese De Ferrari (sì, proprio colui al quale è intitolata la famosa piazza genovese, ndr) o direttamente con casa Savoia.

«Ad Altare – afferma Baietti - monsignor Bertolotti fece ristrutturare la chiesa di San Rocco e costruire due bellissime ville in stile Liberty: Villa Rosa, attuale sede del museo del vetro, e Villa Agar, che oggi ospita una residenza per anziani. È risaputo, inoltre, che buona parte degli edifici oggi presenti su via Paleocapa a Savona vennero realizzati su sua commissione».

Molto stretto, tra l'altro, il legame che monsignor Bertolotti aveva con Pio X, «che lo volle a Roma come suo collaboratore, ma lui rifiutò per restare ad Altare, dove officiò per tutta la vita e dove mori nel 1931».