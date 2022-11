Giornata Unità Nazionale e Forze Armate: le celebrazioni nell'Acquese

ACQUI TERME - Domani, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (celebrata a livello nazionale nella giornata di ieri, venerdì 4) tra le giornate di oggi e domani in molti comuni dell'Acquese si terranno le celebrazioni di commemorazione dei propri caduti.

A Cassine nella mattinata di oggi a partire dalle 11.30 in piazza Vittorio Veneto si tiene la solenne cerimonia con deposizione di una corona ai piedi del monumento dedicato ai 'Caduti per la Patria'.

Nel comune di Bistagno la commemorazione si terrà domani mattina (domenica 6) a partire dalle 10 con ritrovo in via Saracco per dare il via al corteo. Alle 11 la Santa Messa in ricordo ai Caduti officiati da don Perazzi. Seguirà le cerimonia presso il monumento ai Caduti con letture di pensieri e poesie da parte degli alunni della scuola di Bistagno.

A Visone domani, domenica 6, a partire dalle 11 ritrovo in Comune "di autorità, associazioni, combattenti e reduci, insegnanti, scolaresche e cittadini. Alle 11.15 Santa Messa di suffragio nella chiesa parrocchiale; alle 12 corteo in direzione di piazza IV Novembre, commemorazione ufficiale e posa di una corona di alloro presso il monumento.

A Cartosio domani, domenica 6, ritrovo alle 9 in piazza Terracini; alle 9.10 partenza del corteo verso il cippo in onore dei caduti dell'incidente aviatorio di via Santuario del Pallareto e posa della corona. Alle 9.45 la Santa Messa nella Chiesa parrocchiale. Alle 10.30 posa della corona presso il Monumento ai Caduti con orazione ufficiale del professor Vittorio Rapetti. Alle 11.30 posa della corona d'alloro al monumento degli Alpini in viale Papa Giovanni XXIII con percorso della Memoria. Alle 12.30 pranzo tricolore a 'L'osteria della Torre'. Per prenotazioni 347 7145791.

A Ponti sempre domani, domenica 6, alle 11 la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale; alle 11.45 deposizione della corona dall'alloro presso il Monumento ai Caduti con consegna della Costituzione italiana ai diciottenni pontesi. Alle 12.15 consegna di una targa ai membri più anziani del Gruppo Alpini di Ponti. Alle 12.45 pranzo aperto a tutti nel salone dell'ex Soms. Alle 14.30 giochi in piazza Caduti per i più giovani e alle 15.30 castagnata e vin brulè in collaborazione con il Gruppa Alpini di Ponti.

A Montechiaro d'Acqui (nella foto) le cerimonia di commemorazione si è tenuta ieri, venerdì 4, con la visita al Monumento ai Caduti da parte degli alunni della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria.

Anche a Rivalta Bormida le celebrazioni si sono svolte ieri con una Messa di suffragio all'oratorio e alle 11 la deposizione di una corona da parte degli alunni del Comprensivo 'Norberto Bobbio' e del Gruppo Alpini 'Simone Maggio' di Rivalta.