BISTAGNO - Non pochi bistagnesi negli ultimi tempi hanno pubblicato reprimende e lamentele via social dopo aver incrociato per le vie del paese cani a passeggio privi di guinzaglio, con i rispettivi proprietari al seguito a volte a distanza anche di parecchi metri. Un'abitudine che, per quanto mossa da buona fede, si scontra con l'ordinanza emessa nel 2009 dall'allora sottosegretario alla Salute Francesca Martini, nella quale viene espressamente introdotto "l’obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore di 1,50 metri per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico". Tradotto: per le vie del paese i cani non possono circolare senza il controllo diretto del proprietario, sia per ragioni di sicurezza dei passanti che per quella degli stessi amici a quattro zampe.

Dopo l'ennesima segnalazione, il sindaco Roberto Vallegra ha deciso di dare una stretta "alla cinghia": "Vedo spesso cani liberi in paese. Ricordo che non viviamo in una foresta e gli animali vanno custoditi in un certo modo. Sapete bene - ha sottolineato il sindaco in un posto pubblicato su Facebook - che non amo particolarmente le multe, ma d'ora in poi chiederò alla Polizia Municipale di sanzionare chi non custodisce un cane o altro animale come si deve". A buon intenditor....