Stop alle frane: a Terzo 300mila euro per le Rocche

TERZO - Da anni si verificano cedimenti dovuti a fenomeni di erosione e conseguente franamento delle pareti, ora il Comune di Terzo ha approvato un progetto esecutivo del valore di 300mila euro elaborato dallo studio associato IngeoProject di Torino per il consolidamento dei versanti sottostanti l'abitato di località Rocche.

«Si tratta di un intervento di cui da anni vi era necessità. I lavori – spiega il sindaco di Terzo, Maurizio Solferini - riguarderanno la messa in sicurezza dei versanti a sud del centro abitato con opere di regimazione delle acque superficiali, che saranno fatte confluire verso valle fino al fiume Bormida». I distacchi che saltuariamente si verificano al momento fortunatamente non hanno rappresentato un pericolo per cose o persone, «perché la strada vecchia è stata chiusa da tempo».



Per contenere in maniera efficace i fenomeni erosivi lunga la cresta delle rocche sarà realizzata una gabbionata, «e per far defluire le acque superficiali, nel tempo causa diretta dei distacchi, saranno realizzate delle condotte fino al fiume Bormida. Quando inizieranno i lavori? Ancora non sappiamo dire con precisione – afferma Solferini – perché siamo ancora in fase di appalto». Plausibile pensare, a ogni modo, che gli interventi possano prendere il via entro i primi mesi dell'anno venturo. Il costo dei lavori sarà finanziato con i fondi messi a disposizione dai Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture previsti per il piano nazionale di prevenzione e di contrasto al dissesto 2015/2020 per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.