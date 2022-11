Ricicreando Atelier: venerdì la mostra sul significato del Dono

ACQUI TERME - Con il patrocinio del Comune di Acqui Terme e la collaborazione dell'Aido e del Circolo Mario Ferrari, Ricicreando Atelier presenta un concorso d'arte sul tema del "Dono", in chiave contemporanea è non. Le opere saranno esposte negli spazi dell'atelier, in corso Dante 15. Serena Baretti, responsabile del progetto, coinvolge artisti, pittori, scultori, ceramisti, illustratori, fotografi per dar vita alla collettiva che vuole far riflettere i visitatori e gli artisti stessi sul vero significato della parola e del gesto del dono, rappresentato da ognuno in base al proprio sentire e alla propria soggettività. I cittadini, a titolo gratuito, venerdì 5 a partire dalle 18 potranno visitare la mostra e votare l'opera per loro più significativa e coinvolgente. «Un invito a riflettere, per coinvolgere tutti, bambini compresi, a vedere oltre. Accogliendo punti di vista differenti utili per stimolare dibattiti costruttivi. Nel mese che anticipa il Natale, dove il dono diventa scambio, ma anche consumismo? Forzatura? Riciclo? Sorpresa? Oppure un gesto che può salvare una vita».