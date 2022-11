Patto tra Comuni per il casello sulla A26

ACQUI TERME - «Abbiamo siglato una sorta di patto tra i nostri due Comuni: io e il sindaco Maura Pastorino ci impegneremo in tutto ciò che ci compete per far sì che il progetto del casello autostradale vada in porto»: con queste parole il sindaco Danilo Rapetti fa l'estremo sunto dell'incontro della scorsa settimana (martedì 25 ottobre) con la 'prima cittadina' di Predosa.

«Ciò che serve ai territori di Acquese e Ovadese è l'apertura dello svincolo di Predosa e la realizzazione della successiva bretella per Strevi. Ovviamente di concerto con Fondazione Slala faremo ciò che serve per riavviare i contatti con la Regione e per “rompere le scatole” ad Autostrade per l'Italia». Nel frattempo il sindaco di Acqui Terme ha avuto modo di confrontarsi anche con il presidente della Provincia Enrico Bussalino, «dal quale ho avuto la piena disponibilità per il sostengo a questa giusta causa».

«A breve – aggiunge Rapetti – sarà concordata la data di un incontro congiunto da tenere con i vertici di Slala e la Provincia di Alessandria per definire le azioni propedeutiche necessarie a dare all’avvio di questo importantissimo progetto». L'uscita del futuro casello dovrebbe essere realizzata in corrispondenza dell'area industriale di Predosa: «I flussi di traffico in uscita dall'autostrada – aggiunge Rapetti - verrebbero tra l'altro agevolati dalla presenza della futura nuova tangenziale che dovrebbe sorgere nel territorio comunale di Sezzadio».