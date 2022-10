Festa di Halloween: gli eventi di questa sera nei paesi dell'Acquese

ACQUI TERME - Ecco gli appuntamenti della serata di Halloween nei paesi dell'Acquese:

A Monastero Bormida dalle 17.30 festa di Halloween alla Sala Ciriotti organizzata dalla Pro Loco. Per maggiori informazione chiamare i numeri 366 2849237 oppure 347 8546885

A Cartosio si festeggia Halloween tra dolcetti e scherzetti a partire dalle 20.30 in piazza Terracini con pasta party offerto dalla Pro Loco. Alle 21 alla bocciofila del paese distribuzione di cioccolata calda. Dalle 22 musica e balli con 'Disco Brrrrivido'. Ingresso gratuito.

A Strevi dalle 20 in piazza Scovazzi 'Happy Halloween' nei locali della Pro Loco con party in costume, cibo e musica al costo di 10 euro. Premio al miglior costume. Prenotazioni al numero 339 1146158.

A Terzo nei locali dell'ex Pro Loco il Bar Svizzero di Bistagno in collaborazione con il Comune di Terzo organizza l'Halloween Party. A partire dalle 20 hamburger, hot dog e patatine con "challenge" in costume, le la musica di 'Karol Music' più dj set. Per informazioni e prenotazione chiamare i numeri 331 2929075 oppure 333 7064071.

A Spigno Monferrato l'Halloween spignese per i più piccoli organizzato dalla Pro Loco a partire dalle ore 15 nei locali dell'ex cinema.

A Ponzone a partire dalle 20 'giropizza' di Halloween a 10 euro (rigorosamente in maschera) nei locali della Pro Loco. Prenotazioni al numero 379 2821354