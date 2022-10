Ex caserma Battisti: a breve via ai lavori sui tetti dell'ala Ovest

ACQUI TERME - Da tempo tetti e solai dei vari edifici che compongono l'ex caserma Battisti versano in condizioni precarie. Le infiltrazioni sono un problema più volte segnalato da chi oggi occupa parte degli spazi dell'ex plesso militare di piazza don Dolermo.

A dicembre 2021 l'amministrazione Lucchini aveva affidato all'Ufficio Tecnico la progettazione dell’intervento di recupero e manutenzione delle coperture degli immobili dell’ex Caserma, con la definizione di un costo complessivo di 95 mila euro. Lo scorso agosto la nuova Giunta Rapetti ha quindi approvato il progetto definitivo esecutivo redatto dall'architetto Alberto Sanquilico. «Ora stiamo avviando la procedura per l'affidamento dei lavori – spiega il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Lelli - dopodiché partiremo subito con gli interventi di ripristino delle coperture».

La parte interessata è il tetto dell'ala ovest dell'ex caserma, «a partire dalla sede della Polizia Locale fino ad arrivare al Baby Parking». In totale 600 metri quadri di superficie, sui quali verrà effettuato un ripasso con cambio tegole e listellatura «oltre a un ritocco delle gronde, per un totale di 76mila euro più Iva. Questa potrebbe essere solo una prima tranche di lavori – aggiunge il vice sindaco – perché in realtà sarebbero necessari interventi sulle coperture di altri edifici presenti in piazza don Dolermo». Lo sanno bene gli operatori e i volontari della Croce Bianca, che poco dopo la sua inaugurazione hanno dovuto chiudere il museo storico proprio a causa delle forti infiltrazioni che stavano mettendo a rischio l'integrità del materiale d'archivio e dei reperti conservati. «Sappiamo che anche quella della Croce Bianca è una situazione a cui va posto rimedio quanto prima. Con il nuovo anno – conclude Lelli - contiamo di poter attingere a nuove risorse da utilizzare anche in questo senso».