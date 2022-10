Contagi Covid: Acqui migliora ancora, bene anche a Cassine

ACQUI TERME - Cala ancora il numero dei positivi al Covid nel territorio comunale di Acqui Terme. Rispetto al bollettino diramato una settimana fa, i casi accertati sono scesi a 132 (erano 149 lunedì 24). Una tendenza al miglioramento che si riflette anche sugli altri paesi dell'Acquese (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i comuni sul confine ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa e Trisobbio): a Cassine, infatti, i residenti positivi sono scesi da 35 a 20.

Negli altri comuni del territorio permane una certa stabilità, ma anche in questo con lieve tendenza in positivo: negli ultimi sette giorni a Bistagno i casi accertati sono scesi di due unità (da 16 a 14), così come a Strevi, Rivalta Bormida e Melazzo.

Alla giornata di venerdì 28 erano 4 i pazienti ricoverati all'ospedale 'Monsignor Galliano' positivi al test, tutti con sintomi di media intensità.