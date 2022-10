All'Acqui Green Park l'evento "mostruoso" per la notte di Halloween

ACQUI TERME - Oggi all'Acqui Green Park l'evento dedicato alla festa più "paurosa" dell'anno. A partire dalle 18 è infatti in programma 'La notte di Halloween': si comincia con il 'Truccabimbi pauroso', alla scoperta dei cacciatori di streghe'. Dalle 19.30 giro pizza e farinata accompagnato da uno spettacolo di magia la 'Tombola mostruosa' per tutta la famiglia. Dalle 21 animazione storica con 'Il rogo della strega'. Saranno inoltre assegnati i premi al costume più mostruoso e alla zucca di Halloween più grande. Ingresso libero.