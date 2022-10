Unitre Acqui: Arturo Vercellino è il nuovo presidente

ACQUI TERME - Il professor Arturo Vercellino è il nuovo presidente dell’Unitre, l’università delle tre età di Acqui Terme. Vercellino subentra a Riccardo Alemanno i cui crescenti impegni di lavoro e quelli legati alla carica di presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT) lo hanno portato a proporre un avvicendamento al vertice dell’associazione di promozione sociale acquese dopo molti anni di appassionata presenza.

Mercoledì 26 si è riunita l'assemblea dei soci per votare le cariche sociali per i prossimi tre anni. All’elezione all'unanimità di Vercellino sono seguite le votazioni dei componenti del Consiglio direttivo. I dieci consiglieri eletti sono: Osvaldo Acanfora, Carmelina Barbato, Antonella Barbara Caldini, Patrizia Cervetti, John Keith Lilley, Gianna Luparello, Rosalba Maiorca, Gualberto Ranieri, Piero Trinchero, Maria Teresa Verri.

Il nuovo Consiglio ha conferito la carica di vice presidenti a Osvaldo Acanfora e Gualberto Ranieri; a Carmelina Barbato, che sarà affiancata da Patrizia Cervetti, è stata confermata la mansione di direttore dei corsi. L’incarico di tesoriere è stato nuovamente affidato a Piero Trinchero, che sarà assistito da Rosalba Maiorca, e quello di segretaria vede la conferma di Antonella Barbara Caldini.

Arturo Vercellino, cassinellese, è stato docente di storia dell’arte presso l’Istituto Statale d'Arte "Jona Ottolenghi" di Acqui. Colleghi ed ex studenti ricordano con stima e affetto il suo stile di insegnamento rimarcando, tra l’altro, che in oltre quattro decadi Vercellino “non fece un giorno di assenza”. Autore di studi sui fratelli Giovanni e Francesco Monevi da Visone (“A due passi dal Paradiso: Giovanni Monevi e la sua bottega”), su Pietro Ivaldi detto il Muto di Toleto e Salvatore Caldini, Vercellino ha dato alle stampe anche alcuni libri di poesie in dialetto cassinellese (Admurèse an zé, Bandéra bianca, Usc-tarìja Paradìs).

Dal canto suo, Alemanno ha tenuto a sottolineare con determinazione “la volontà di continuare a sostenere in maniera fattiva l’Unitre di Acqui”.

Intanto, l’attività dell’università delle tre età acquese prosegue. Dopo l’inaugurazione, venerdì 21 ottobre, con la lectio magistralis di Vercellino sulla storia delle confraternite, lunedì 24 sono cominciati i corsi con la dottoressa Antonietta Barisone, con una lezione su “l’anziano e i farmaci”, seguita da quelle del dottor Michele Gallizzi su “Arteriopatia obliterante degli arti inferiori”, della dottoressa Marinella Brizza su “Gruppi di lettura e scrittura creativa”. Inoltre, giovedì 27 i soci hanno visitato la mostra al Civico Museo Archeologico dal titolo” Divine Astrazioni. Collezione di Informale” guidati da uno dei due curatori, Paolo Repetto.