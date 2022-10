Confcommercio Acqui: "Sì alle luci di Natale, ma con timer orario"

ACQUI TERME - A Natale mancano poco meno di due mesi ma ad Acqui è già stato definito – dettagli a parte – il programma degli eventi e le attrazioni principali che caratterizzeranno le festività.

Il Comune ha affidato alla ditta White Service di Strevi l'allestimento degli spazi e delle strutture temporanee che occuperanno l'area compresa tra piazza Italia, via XX settembre e corso Dante. Tornano anche quest'anno la pista di pattinaggio su ghiaccio, i mercatini natalizi e la Casetta di Babbo Natale per i più piccoli. L’8, l’11 e il 18 dicembre, inoltre, nel primo tratto di corso Bagni sarà allestito il mercato straordinario.

Alla definizione del programma hanno contribuito Confcommercio e Confesercenti. «Tutti gli esercizi commerciali – commenta Sabrina Cerutti, presidente di Confcommercio Acqui – saranno addobbati con decorazioni e ghirlande, e ognuno avrà all'ingresso un fiocco di velluto rosso». Confermate le luminarie in centro città: «Ci rendiamo conto che il momento è certamente particolare e che occorre moderazione per limitare i costi. Per questo insieme al Comune è stato deciso di allestire luci a led con timer orario, in modo da evitare sprechi energetici». Come gli altri anni, i costi di alimentazione saranno a carico di Palazzo Levi, l'affitto delle luminarie, invece, a spese dei commercianti. «Quanto ci costa? Per un esercente di corso Italia dai 90 ai 100 euro, mentre nelle vie limitrofe si paga qualcosa meno». Sì anche al grande albero di Natale che (presumibilmente) sarà allestito in piazza Italia, «ma non ce ne occuperemo noi commercianti, bensì la ditta incaricata dal Comune».