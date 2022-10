Acqui, con il Moretta attenzione al re dei bomber Atomei

ACQUI TERME - Il problema del gol non è solo degli attaccanti. L’Acqui segna, «ma non possiamo, ogni volta, pensare di realizzare quattro reti per essere al sicuro. Bisogna evitare di subire quelle evitabili». Non è un ‘ramanzina’ al reparto arretrato: Arturo Merlo insiste sull’atteggiamento, «anche con la Cheraschese abbiamo commesso ingenuità e in questo periodo paghiamo subito le conseguenze».

Domenica, con la maglia del Moretta, c’è il capocannoniere del girone, Atomei: avversaria che segna molto, ma subisce di più, terza peggior difesa, «nonostante dietro ci siano giocatori di esperienza come Todaro e Porcari. Abbiamo la consapevolezza che con la Cheraschese abbiamo lasciato per strada altri due punti, ci avrebbero riportati sul podio. Lo abbiamo capito, trasformiamolo in energia e lucidità».

In porta non si sarà Lequio, che non si è allenato per impegni di lavoro, ed è ballottaggio tra Cipollina e Ivaldi. Torna Cirio, in forte dubbio Guazzo: il suo posto può essere di Piana, con Innocenti a sostegno.