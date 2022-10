Impianti di riscaldamento: accensione posticipata al 3 novembre

ACQUI TERME - Come nelle ultime ora sta accadendo un po' in tutti i centri zona della provincia, anche ad Acqui Terme è stato deciso di posticipare ulteriormente l'accensione degli impianti di riscaldamento nei condomini del territorio comunale. Salvo nuovi provvedimenti a riguardo, al momento la data per il "via libera" alle caldaie di uso comune è stata fissata a giovedì 3 novembre. Secondo la precedente comunicazione (di venerdì 21) l'accensione era prevista per la giornata di domani, sabato 29 ottobre.