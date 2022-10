CittadinanzAttiva: domani all'ex Kaimano il territorio si confronta

ACQUI TERME - CittadinanzAttiva è l'associazione fondata nel 1978 che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza. Community Pro, invece, è il progetto di Cittadinanzattiva - con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - che punta al rafforzamento dell’attivismo nei numeri, nella diffusione territoriale, nell’acquisizione di competenze, e nello sviluppo della capacità dei cittadini di organizzarsi per svolgere attività di interesse generale.

«Dopo il percorso svoltosi nella scorsa primavera volto alla costruzione di una Mappa di Comunità grazie al contributo dei partecipanti al Laboratorio di progettazione, ora l'obiettivo diviene quello di condividere ed individuare delle strategie funzionali a tentare delle risposte ai problemi emersi nei mesi scorsi», fanno sapere dall'associazione. Il Laboratorio, «che ambisce a lavorare “Insieme oltre i limiti attuali”», si terrà nella mattinata di domani, sabato 29, a partire dalle 9.30 nella sala dell’ex Kaimano ad Acqui Terme.

Alle 15.30, sempre all'ex Kaimano, seguirà il convegno dal titolo 'Il territorio si confronta', a cui parteciperanno i rappresentati di importanti realtà locali «che pur agendo su piani tra loro diversi si incontrano sul terreno dell'impegno per l'interesse generale».

Per i saluti istituzionali interverranno all'incontro del pomeriggio il sindaco Danilo Rapetti, la segretaria generale di CittadinanzAttiva, Anna Lisa Mandorino, e la segretaria regionale di CittadinanzAttiva, Mara Scagni.

Parteciperanno in veste di relatori Lorenzo Torielli, presidente della Protezione Civile di Acqui Terme, Gabriele Barrocu, che parlerà del ruolo dell'agricoltura contadina nella gestione sostenibile del territorio e Lorenzo Sartoris, presidente del Gruppo di Cammino Maurizio Mondavio. Modera l'incontro Giorgio Pizzorni, responsabile operativo del progetto 'Community Pro Piemonte'. Seguirà la presentazione del libro 'Cucinabile 2.0', a cura di Paola Zaccone dell'associazione Anffas