I 40 anni dell'Aido acquese: al cimitero un Monumento ai donatori

ACQUI TERME - Il 2022 è l'anno dei quarant'anni della sezione acquese dell'Aido - Associazione Italiana Donatori Organi. La costituzione ufficiale del direttivo termale, infatti, avvenne nell'aprile del 1982. Da venerdì 28 a domenica 30 il Gruppo Comunale 'Sergio Piccinin' presieduto da Claudio Miradei organizza una serie di eventi e iniziative per celebrare degnamente il proprio 40esimo anniversario.



Il programma del fine settimana

Venerdì 28 nella Sala Monsignor Principe di via Cassino 27 a partire dalle 21 si terrà il convegno 'Aido, il dono è vita' - che riprende il titolo della mostra celebrativa allestita a Palazzo Robellini la scorsa primavera - nel corso del quale sarà possibile ascoltare le testimonianze di alcuni trapiantati.

Sabato 29, invece, alle 16 l'inaugurazione nel cimitero di Acqui Terme del 'Monumento ai donatori', disegnato da Mario Bernascone, uno dei soci fondatori della sezione acquese premiato nel maggio scorso con un attestato al merito.

Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica saranno presenti in città gazebo e banchetti informativi: venerdì in corso Cavour (angolo via Garibaldi), sabato in piazza Italia e alla parrocchia del Cristo Redentore e nella mattinata di domenica ancora al 'Cristo Redentore'.

Al momento ad Acqui Terme sono poco meno di 2.400 i residenti che hanno sottoscritto la dichiarazione di consenso, registrati nel Sistema informativo nazionale sui trapianti.