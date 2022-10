'Cisrò d'Aicq': domenica 30 è la festa della zuppa di ceci acquese

ACQUI TERME - Anche quest’anno, come da consuetudine, torna la tanto attesa giornata della ‘Cisrò d’Aicq’, la zuppa di ceci con le cotiche offerta dalla Pro Loco di Acqui Terme. Domenica 30 a partire dalle 11.30 nella sede degli Alpini in piazza don Dolermo prenderà il via la distribuzione «fino a esaurimento scorte» di quello che è un vero piatto tipico della tradizione contadina del territorio.

«A differenza della passata edizione, che si è svolta unicamente in modalità di asporto, quest’anno sarà possibile fermarsi a gustare la nostra zuppa di ceci stando comodamente seduti ai tavoli nella sede della sezione Ana», spiega Lino Malfatto, presidente della Pro Loco termale.

«La ‘Cisrò’ è uno dei piatti tradizionali della cultura rurale acquese. Questo appuntamento annuale rientra nelle attività di rivalorizzazione dei prodotti e dei cibi tipici del territorio che la nostra Pro Loco porta avanti da sempre». Tra febbraio e marzo, inoltre, si tiene la giornata della ‘Buseca d’Aicq’, anche nota come “trippa all’Acquese”.