A Bistagno il nuovo Centro Diagnostico per esami e visite oculistiche

BISTAGNO - Nella giornata di ieri, martedì 24, a Bistagno è stato inaugurato il nuovo Centro Diagnostico oculistico, dove sarà possibile sottoporsi a esami di vario genere: campo visivo, Oct, topografia corneale, tonometria, pachimetria, esame refrattivo, valutazione ortottica e sedute di visual training.

«Oltre a tutto questo - spiega il sindaco Roberto Vallegra - i professionisti del Centro Diagnostico tratteranno anche altri aspetti del benessere come la posturologia, l’audiologia e sarà presente anche un nutrizionista a completare lo staff». Il centro medico ha aperto la sua sede in corso Italia 13 e riceve su appuntamento con prenotazioni al numero 344 3406881.

«Ritengo - aggiunge Vallegra - che sia un ottimo servizio a favore di tutta la popolazione e anche per i paesi limitrofi. Per questo ringrazio di cuore tutto lo staff del centro diagnostico e a tutti auguro un buon lavoro».