Strevi e Melazzo si danno al fotovoltaico per un risparmio 'green'

STREVI E MELAZZO - Grazie ai fondi elargiti dal Ministero dell'Interno per gli interventi di efficientamento energetico nel periodo 2020-2024 (fatti poi confluire nel Pnrr) le amministrazioni locali di Strevi e Melazzo hanno da poco approvato due progetti del valore di circa 50 mila euro ognuno – il contributo previsto per i Comuni al di sotto dei 5mila abitanti – per l'installazione di impianti fotovoltaici.

«Puntare sulle fonti rinnovabili – spiega Alessio Monti, sindaco di Strevi – significa garantire un bel risparmio alle casse comunali, e visti i tempi che stiamo affrontando questo diventa un passaggio pressoché obbligato». A Strevi i pannelli fotovoltaici saranno installati sulla copertura di un capannone di proprietà del Comune nei pressi della stazione: «I lavori cominceranno a inizio del nuovo anno e andremo ad assicurarci una potenza di circa 20 kW. Si tratta di una prima posa: la superficie del tetto del capannone, infatti, non sarà completamente coperta dai pannelli. L'obiettivo è quello di utilizzare il contributo del prossimo anno per completare l'opera».

"Anche nuovi punti luce"

A Melazzo i pannelli a silicio verranno invece installati sul tetto della sede della Pro Loco: «I rincari delle utenze – dichiara il sindaco Pier Luigi Pagliano - sono esorbitanti, e l'energia solare può essere una soluzione per alleviare un po' la situazione». La scelta del tetto della Pro Loco non è casuale, «perché rispetto a quello del Comune – spiegano dall'Ufficio Tecnico - è più esposto al sole. Inoltre, essendo il Municipio un edificio vincolato dalla Soprintendenza, per questioni di tutela storica si potrebbero installare solo i pannelli a rifinitura rossa, che però garantiscono una resa minore e sono anche più costosi. Così, invece, andremo ad assicurarci una potenza di 16.5 kW spendendo meno».

A Melazzo compariranno presto anche nuovi lampioni a energia solare: «Li andremo a mettere in alcuni punti del paese al momento privi di illuminazione. In questo modo – conclude Pagliano - garantiremo più sicurezza e al contempo risparmio per il Comune».