Fornaro 'interroga' sull'Acqui-Ovada-Genova

Federico Fornaro, deputato di Articolo 1 componente del gruppo Pd-Italia Democratica e Progressista, ha presentato una interrogazione in merito ai fondi Pnrr dedicati alla linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova.

"Come mi ero impegnato a fare in occasione dell’assemblea dei pendolari della linea - spiega - ho presentato, appena è stato possibile da un punto di vista formale, un’interrogazione sui fondi del Pnrr su cui è necessario che Rfi faccia chiarezza e coinvolga le amministrazioni locali e le regioni interessate. Comuni, utenti e tutti i cittadini hanno diritto di sapere come verranno utilizzati gli 87 milioni di euro, pagati con i fondi Pnrr e messi a disposizione di Rfi, e finalizzati all’ammodernamento e alla messa sicurezza della linea".