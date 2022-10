ACQUI TERME - Lunedì 24 e martedì 25 l'area del Castello dei Paleologi sarà il suggestivo set delle riprese cinematografiche di 'Lubo', nuovo film del regista e autore Giorgio Diritti.

Il "ciak, si gira" verrà dato più precisamente nei pressi dell'ex carcere del Castello, location scelta dal pluripremiato cineasta bolognese (autore, tra gli altri, di film quali 'Volevo nascondermi', vincitore di 6 David di Donatello e dell'Orso d'Oro per la migliore interpretazione di Elio Germano, e 'L'uomo che verrà') per girare alcune scene del lungometraggio.

L'arrivo ad Acqui Terme di una così autorevole troupe cinematografica è reso possibile grazie al protocollo d'intesa firmato nell'agosto 2021 dalla precedente amministrazione con la Fondazione Film Commission, realtà che ha come soci Regione Piemonte e Città di Torino e che ha come scopo principale «la promozione della regione come location e luogo di lavoro d’eccellenza per la produzione cinematografica e televisiva».

'Lubo' è la storia (e il nome) di uno zingaro 'Jenisch' «costretto a trovare un nuovo senso di giustizia dopo che lo stato svizzero gli ha portato via i suoi bambini». Le riprese del film sono ambientate per la maggior parte nella provincia del Verbano Cusio Ossola.