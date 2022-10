Fratelli d'Italia: "Facciamo come a Casale: parcheggi gratis per 15'"

ACQUI TERME - Prendere esempio da Casale: è questo il suggerimento della sezione acquese di Fratelli d'Italia in merito alla possibilità di garantire agli automobilisti termali 15 minuti di sosta gratuita nei parcheggi a pagamento.

Un intervento che, secondo i "meloniani", «rappresenterebbe un aiuto concreto al commercio al dettaglio e ai cittadini, che potrebbero fare quelle soste rapide per un acquisto veloce o il ritiro di merci o documenti. Per usufruire dell’agevolazione si potrebbe prevedere di esporre in modo visibile il disco orario all’interno della propria auto e, nel caso la sosta si prolungasse oltre i 15 minuti, acquistare il tagliando per il parcheggio a pagamento per i minuti successivi».

Il circolo locale di Fratelli d'Italia ha ufficializzato la proposta tramite i canali istituzionali di contatto del Comune di Acqui Terme. «Non c’è nulla di male - commenta il presidente del circolo di Acqui Terme, Claudio Bonante - nel copiare esempi positivi di attenzione al territorio che arrivano da altre città della nostra provincia. Questo è un intervento che avrebbe il duplice vantaggio di agevolare il commercio nel centro cittadino e di venire incontro alla necessità quotidiane degli acquesi, che non si troverebbero costretti a pagare mezz’ora di parcheggio per necessità di pochi minuti, quali, ad esempio, fare un prelievo al bancomat, andare in farmacia, prendere un caffè al bar o comprare il giornale in edicola».