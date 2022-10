(Ri)nasce la Strada Franca del Monferrato, da Cassine ad Altavilla

CASSINE - Sabato 15 a Cassine il sindaco Carlo Maccario ha tagliato il simbolico nastro con cui è stata inaugurata la 'Strada Franca del Monferrato', un lungo sentiero escursionistico di 55 Km che ripercorre l'antica via che metteva in comunicazione a fini commerciali il Basso e l'Alto Monferrato.

Dieci comuni in 55 Km

La 'Strada' parte appunto da Cassine e giunge fino al territorio comunale di Altavilla Monferrato, unendo gli stessi comuni con quelli di Gamalero, Carentino, Bergamasco, Oviglio, Masio, Quattordio, Felizzano e Fubine Monferrato. Alla cerimonia hanno partecipato anche i membri del Gruppo di Cammino Maurizio Mondavio, che nelle giornata di domani, giovedì 20, organizzano una camminata di 7 km con partenza alle 17.50 nei pressi della Chiesa di Sant'Anna a Cassine (into e adesioni ai numeri 333 7355851 oppure 338 3765598).

«Con la partecipazione dei sindaci dei 10 comuni coinvolti - fa sapere Devis Zamburlin, capodelegazione del Fai di Alessandria - abbiamo tracciato di nuovo il percorso della Strada Franca, una volta vero e proprio passaggio commerciale. Parliamo di un tratto commerciale in cui dal 1454, ovvero dalla Pace di Lodi, le gabelle furono eliminate e il passaggio divenne quindi libero. Ora noi abbiamo deciso di ripristinare questa via apponendo una nuova segnaletica che guiderà i turisti e i passanti lungo tutto il percorso».