Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica: camminata "per un respiro in più"

ACQUI TERME - La Delegazione di Acqui Terme di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus, in collaborazione con la Cantina Araldica Castelvero e il Gruppo_di_cammino_Maurizio Mondavio, domenica 23 organizza la camminata “Passo dopo passo per un respiro in più”.

Incontro alla tenuta “Il Cascinone”, in Regione Boschi 2 ad Acqui Terme: due i percorsi che coinvolgeranno la grande quercia e i vigneti: uno più breve, da 3,4 km e uno più lungo da 8,9 km. Per il percorso lungo l'incontro è fissato alle 8.30, alle 10 per il percorso breve.

Al termine della camminata, intorno alle 11.30, la Cantina Araldica offrirà aperitivo con i vini di propria produzione e prodotti locali: focaccia, salame e formaggi, per rinfrancarsi a fine mattinata.

È possibile anche non partecipare alla camminata ma soltanto all’aperitivo.

Donazione consigliata: 15 euro, comprensiva di quota di iscrizione, aperitivo e gadget solidale consegnato al momento dell’iscrizione: borraccia o cappellino Ffc.

La Delegazione termale di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus sarà presente con un banchetto con l’immancabile ciclamino, i calendari illustrati motivazionali 2023, portachiavi e altre proposte in resina oltre alla bottiglia solidale, la Barbera Superiore Alasia Docg di Araldica. Durante l’aperitivo, intrattenimento musicale a cura di Andrea Norese.

L’intero ricavato andrà a sostenere il quarto progetto di ricerca in adozione e in fase di ultimazione.

Prenotazioni entro venerdì 21 ai numeri: 366 1952515 (Paola) o 349 4787138 (Desirée).