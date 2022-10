Segnaletica precaria sulla 210: appello dei sindaci alla Provincia

PONZONE - Quante volte nelle tipiche serata nebbiose da Pianura Padana è capitato di trovarsi quantomeno disorientati percorrendo tratti stradali con segnaletica orizzontale pressoché cancellata dal tempo? La situazione, poi, si fa davvero pericolosa quando la strada in questione è un susseguirsi di curve in salita oppure in discesa. In condizioni simili versa la Provinciale 210 che collega i comuni di Ponzone e Cavatore ad Acqui Terme. I sindaci dei due paesi collinari, Fabrizio Ivaldi e Carlo Alberto Masoero, si sono rivolti direttamente al presidente della Provincia Enrico Bussalino per richiedere un pronto intervento per il ripristino della segnaletica stradale in tempi ragionevoli. «Parliamo di un tratto stradale di una trentina di chilometri – spiega il sindaco di Ponzone – in cui la segnaletica orizzontale è ormai quasi completamente cancellata. Ci stiamo avvicinando alla stagione delle nebbie, e il progressivo deterioramento delle strisce bianche rende davvero precaria la percorribilità degli automezzi».

Pare che in Provincia il messaggio sia arrivato forte e chiaro: «I tecnici dell'ente – aggiunge Ivaldi – ci hanno assicurato che, una volta assegnato l'appalto, subito dopo partiranno i lavori di ripristino della segnaletica».