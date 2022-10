Enoteca: serata di gala con Ovada docg e Conegliano Prosecco DOCG

OVADA - Si chiuderà al castello di Trisobbio il ciclo di racconti dei vini d'Italia che, nell'ultimo mese, ha coinvolto le Enoteche Regionali del Piemonte in occasione di UNWTO 2022, la rassegna mondiale organizzata ad Alba dagli stati generali del Turismo. L'appuntamento è per venerdì sera, 21 ottobre, a partire dalle ore 20.00.

Nell'occasione i rappresentanti dell'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato si trasferiranno "fuori sede" per una cena di gala in cui i piatti e i sapori della tradizione piemontese incontreranno uno dei vini più celebri d'Italia, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, per una collaborazione decisamente interessante. Quattro piatti a base di materie prime locali verranno abbinati a quattro diversi vini selezionati dal Consorzio veneto e al vino più rappresentativo di questo territorio, l'Ovada DOCG.

«Siamo onorati di essere ospiti di questo importante appuntamento inserito nella programmazione degli eventi della conferenza mondiale sull'enoturismo di Alba - afferma Diego Tomasi, direttore del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG -. Ancora una volta abbiamo l’opportunità di valorizzare la sintonia tra il territorio, le colline di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio Unesco, e il prodotto. Bolle, terroir e stile saranno i temi che più emergeranno durante la cena che metterà in risalto alcuni piatti della cucina piemontese accompagnati, grazie alla sua versatilità, dal Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG».

La cena finale al castello di Trisobbio avrà un costo di 40 euro a persona (vini inclusi) e si potrà prenotare al numero 334 613 6935.