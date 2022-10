Urbanino d'Oro '22: in San Francesco il premio a Riccardo Tornato

CASSINE - Ieri pomeriggio (domenica 16) in occasione delle celebrazioni dei Santi Urbano Martire e Bernardino Realino, nella Chiesa di San Francesco a Cassine ha avuto luogo la cerimonia di consegna dell'Urbanino d'Oro, il riconoscimento che ogni anno viene assegnato a una figura rappresentativa della tradizione culturale del paese oppure o che abbia contribuito a dare ulteriore lustro alla stessa. Quest'anno l'ambito premio è stato assegnato a Riccardo Tornato, fondatore del foglio informativo, nonché blog online, 'Ir Scartari 'd Cassèini'.

«Con la sua passione di ricercatore, divulgatore e scrittore il dottor Riccardo Tornato ha fatto della notizia uno strumento di educazione. Il suo gioiello 'Ir Scartari 'd Cassèini' porta in ogni casa la vita di Cassine, passata e presente»: questa la motivazione per la quale Tornato si è aggiudicato l'Urbanino d'oro.

Al termine della cerimonia, l'associazione Ra Famija Cassinèisa ha presentato il libro 'Gli statuti di Cassine', traduzione a opere del professor Carlo Prosperi dei documenti originali datati 1550.