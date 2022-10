Da Ivaldi appello alla Provincia: "Per i cinghiali urgono soluzioni"

PONZONE - Alcune settimane fa il sindaco di Ponzone Fabrizio Ivaldi aveva lanciato l'allarme, unendosi a quanto già fatto in estate dal collega di Bistagno Roberto Vallegra: «Il proliferare dei cinghiali è diventato un grave problema. Ormai – aveva spiegato il primo ponzonese – può capitare di vederli per le vie del paese e in particolare nei pressi dei bidoni dell'immondizia in cerca di cibo».

La scorsa settimana Ivaldi ha inviato una missiva al presidente della Provincia Enrico Bussalino per riassumere le richieste dei propri residenti e per richiedere soluzioni celeri e concrete: «Nei giorni scorsi, inoltre, ho avuto modo di confrontarmi con il Commissario straordinario alla peste suina africana Angelo Ferrari e con l'assessore regionale Marco Protopapa – ha spiegato Ivaldi – e so che si stanno valutando soluzioni condivise con le organizzazioni dei cacciatori per intensificare i piani di abbattimento. Credo che a questo punto sia il solo modo per arginare una problematica che sta diventando sempre più seria e che nei mesi a venire è destinata a peggiorare».