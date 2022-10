Acqui festeggia, Luese Cristo rimonta

DRONERO - Quattro punti, en plein sfiorato per le due squadre della provincia in Eccellenza.

Tre li conquista l'Acqui sul campo di Dronero e vale il sorpasso ai rivali di turno e, anche, la possibilità di alzare di nuovo lo sguardo verso l'alto.

Tutto nella ripresa, dopo lo 0-0 nella prima frazione, che i locali giocano, dal 30', in dieci, per il rosso a Caridi. Al 5' della ripresa il vantaggio acquese: Nani mette in area un pallone che Guazzo prova a deviare, il portiere riesce a intercettare con il piede, ma a pochi passi c'è Piana pronto alla deviazione. Al 15' si ristabilisce la parità di uomini in campo, per un rosso decisamente eccessivo a Sciutto, che fa arrabbiare Merlo, botta e risposta con il pubblico di casa. Al 22' il raddoppio: taglio di Baldizzone da destra, giocata da manuale di Guazzo, dal vertice sinistro, controllo e girata imparabile.

L'Acqui potrebbe ancora segnare con Piana, su assist del debuttante Moussa Ndyaie, e con Taddeo Martino, tiro dalla distanza di un nulla sul fondo. Agli ultimi secondi del recupero segna il Dronero.

Punto pesante per la Luese Cristo sul difficile campo di Saluzzo nel giorno del ritorno in panchina di Roberto Adamo. Granata avanti al 34' del primo tempo con Barcellona, ma ci pensa capitan Russo, al 2' della ripresa, a ristabilire la parità.

Capolavoro di Bodrito al 42', quando para il rigore a Negro e permette ahli alessandrini di salire a quota 5.

Le formazioni

Acqui: Lequio, Costa Pisani, Sciutto, Emiliano, Morabito, Baldizzone, Mazzarello, Nani, Guazzo, Ndyaie, Piana. A disp.: Cipollina, Verdese, Morganti, Caucino, Martino, Cavallotti, Cirio, Baretta, Innocenti. All.: Merlo

Luese Cristo: Bodrito, Guglielmi, Mocerino, Cascio, Mendolia, Silvestri, Binello, Russo, Liguoro, Simkone, Milanese. A disp.: Marchelli, Arapi, Di Carlo, Cerrone, Ragusa, Kankam, Viscomi, Neirotti, Dan. All.: Adamo