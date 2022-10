Paesi isolati a rischio truffe: incontri per tutelare gli anziani

SPIGNO MONFERRATO - Nei piccoli comuni sono soprattutto gli anziani i soggetti più a rischio per quanto riguarda i tentativi di truffa perpetrati da sedicenti “addetti al controllo delle bollette del gas” o da non meglio identificati messi comunali che millantano emergenze di varia natura. Più un paese è isolato, più aumenta la possibilità che nonni e genitori di una certa età cadano preda dei “malintenzionati del citofono”.

Per mettere in guardia i residenti tutti (giovani e meno giovani) i Comuni di Spigno Monferrato, Malvicino, Merana e Pareto in collaborazione con il Comando locale dell'Arma dei Carabinieri organizzano una serie di incontri sul tema “truffe, rapine e furti a danno di anziani: 12 regole di comportamento per la propria serenità”. Il primo appuntamento si è tenuto martedì 11 alla sala consiliare di Malvicino, mentre il secondo si terrà lunedì 17 dalle 16.30 nel Municipio di Merana. Si proseguirà poi con Spigno Monferrato (mercoledì 19 a partire dalle 11 all'ex cinema), Pareto (venerdì 21 in Comune dalle 19) e frazione Miogliola (venerdì 21 dalle 17).