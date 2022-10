Giornate d'autunno del Fai: i siti visitabili nell'Acquese

ACQUI TERME - Sabato 15 e domenica 16 sono in programma le 'Giornate d'Autunno del Fai'. Nell'Acquese, sono diversi i siti storici che si potranno visitare dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

A Cassine sono aperti ai visitatori la Chiesa di San Francesco e il Museo d'Arte Sacra "Paola Benzo Dapino". Per l'occasione, apertura straordinaria anche dell'adiacente Chiesa della Santissima Trinità.

A Sezzadio si potrà visitare la Chiesa di Santo Stefano. Domenica alle 10 esibizione di spada medioevale a cura di Compagnia della Forca e Monferrato Cavalleresco. Alle 18 intervento del professor Adriano Antonioletti sul tema "Francesco e la nascita del Gotico italiano".

A Spigno Monferrato, invece, sarà possibile ammirare il ponte di San Rocco (XVI secolo) "a schiena d'asino", la chiesa parrocchiale S. Ambrogio (XVI secolo) e l'oratorio SS. Annunziata. «Quest'ultimo - fa sapere il sindaco Antonio Visconti - è chiuso da anni ed è in attesa di ristrutturazione. Sarà riaperto al pubblico per le Giornata d'autunno. Al suo interno si possono trovare affreschi in parte recuperati, altri invece ricoperti di vernice al tempo della peste». Tra i siti visitabili, anche il suggestivo ponte medievale di San Rocco, «fatto costruire nel 1238 per essere a servizio dell'Abbazia di San Quintino».