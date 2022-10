Piancastagna: 78 anni dopo si ricorda la battaglia

PIANCASTAGNA - Sarà la giornalista e scrittrice Donatella Alfonso a pronunciare l’orazione ufficiale nell’ambito della cerimonia in programma domenica prossima per ricordare il 78° anniversario della battaglia di Bandita, Olbicella e Piancastagna. La due giorni si aprirà sabato, a partire dalle ore 15.00, con la deposizione delle corone nei tre luoghi simbolo della battaglia per la liberazione sull’Appennino tra Piemonte e Liguria.

Il giorno dopo, dalle ore 8.00 in piazza XX a Ovada, è previsto il ritrovo per il trasporto in bus. Alle 8.45 a Molare, in piazza Marconi, le onoranze al partigiano Laila. A Piacastagna, dalle 10.00, il saluto di Fabrizio Ivaldi, sindaco di Ponzone, ed Enrico Bussalino, presidente della Provincia. Dalle 11.00 la Messa.