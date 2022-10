Domenica trekking in bici o a piedi lungo i calanchi spignesi

SPIGNO MONFERRATO - Domenica 16 la Pro Loco e il Comune di Spigno Monferrato organizzano il '9° Trekking Spignese', per escursioni in bici o a piedi lungo i calanchi del territorio comunale e il vecchio Borgo di Rocchetta.

Per gli escursionisti a piedi ritrovo alle 8 in piazza IV novembre davanti alle scuole elementari, per una camminata su sterrato con giro panoramico sui calanchi e al Borgo di Rocchetta (difficoltà E). Partenza alle 8.30. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 349 1923100. Percorso lungo 20 km, percorso corto 12 km.

Per gli escursionisti in bici ritrovo alle 8.30 (sempre in piazza IV novembre) per un percorso di circa 30 km con 800 metri totali di dislivello (difficoltà media). Partenza alle 9. Per info e prenotazioni contattare il numero 339 4399600.

Iscrizioni al costo di 5 euro a persona con ristoro.

Per il pranzo, al costo di 15 euro, è gradita la prenotazione: puccia e ragù di salsiccia o puccia e gorgonzola, robiola e altro. Possibilità di prenotare il pranzo anche per chi non partecipa al trekking al costo di 12 euro.

Per la camminata, obbligo di calzatura da trekking ed è consigliato l'utilizzo di bastoncini.